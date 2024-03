KAA Gent rouwt om 'een van de beste middenvelders ooit van de Gantoise'

KAA Gent neemt afscheid van een clubicoon. André Van Herpe is overleden op 90-jarige leeftijd.

KAA Gent deelt donderdag het droevige nieuws mee dat André Van Herpe op 90-jarige leeftijd is overleden. De oud-speler van de Buffalo's speelde meer dan tien jaar bij de club.

'Van Herpe was meer dan 10 jaar een van de drijvende krachten in een van de sterkste elftallen in de clubchiedenis', klinkt het op de clubwebsite.

De middenvelder speelde van 1952 tot 1962 bij de eerste ploeg van KAA Gent. 'Met de Buffalo’s werd Van Herpe tweede in de Belgische competitie in 1955 en drie keer derde (1954, 1957 en 1958). Hij heeft ook 10 selecties voor de Rode Duivels op zijn naam staan.'

De Buffalo's nemen het vrijdagavond in eigen huis op tegen Standard. Van Herpe zal herdacht worden tijdens deze eerste wedstrijd van de Europe Play-offs.

'KAA Gent wenst de familie van André veel sterkte toe. De club zal hem tijdens de de wedstrijd tegen Standard herdenken in de 52e minuut. André krijgt ook een plaatsje op onze herdenkingsmuur.'