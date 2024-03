Standard-coach Ivan Leko haalt inspiratie bij andere JPL-club: "Met goed werk is het mogelijk"

Ivan Leko wil tijdens deze play-offs Standard voorbereiden op volgend seizoen. Hij neemt een Belgische club specifiek als voorbeeld voor hoe het moet.

Ivan Leko blijft het herhalen tijdens persconferenties en in verschillende interviews, de Europe Play-offs zullen dienen om te bouwen aan volgend seizoen voor Standard. Volgens hem moet er niet te veel op korte termijn gedacht worden.

"We praten met de spelers, binnen de club, met het personeel. We proberen deze Play-Offs 2 te gebruiken om wedstrijden te winnen, vertrouwen op te bouwen en het volgende seizoen voor te bereiden."

Strategie van Standard en Ivan Leko is duidelijk

Sportief en financieel was dit niet het beste seizoen van Standard, dat is duidelijk. Volgend seizoen moet het er helemaal anders uitzien.

"Ik zou graag een team hebben dat kan strijden voor de topplaatsen, met hogere verwachtingen. Dat is ook wat de club wil, iedereen wil hetzelfde. Het is een kwestie van rekenen, hoeveel geld,.."

"Er zijn mooie ervaringen in het voetbal die aantonen dat het niet altijd het team met de meeste middelen is dat wint. Neem nu Union, ze strijden al drie jaar voor de titel. Met goed werk is het mogelijk."

Om spelers aan te trekken met opnieuw een beperkt budget, zal het management van Standard overtuigend moeten zijn. Spelers vinden die betrokken zijn bij het project om een historische club in het Belgische voetbal nieuw leven in te blazen, dat wordt de zware taak van de komende maanden op de kantoren van Sclessin. "Je moet bedenken hoe je spelers kunt aantrekken, ze moeten in ons project geloven. Het draait niet alleen om geld."