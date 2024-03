Standard op zoek naar geld: deze speler kan hen nog een flinke duit opleveren deze zomer

Standard kende niet het beste seizoen. Dat kwam vooral door financiële problemen waardoor de kern niet voldoende versterkt werd. Voor volgend seizoen is er een financiële injectie voorzien door 777 Partners, maar ze hopen ook nog enkele spelers te verkopen.

Zo hebben de Rouches vijf spelers die ze dit seizoen uitlenen: Denis Dragus aan Gaziantep, Noah Ohio aan Hull City, Abdoul Tapsoba aan Amiens, Alexandro Calut aan OHL en Sacha Bansé aan Valenciennes.

Van die vijf is vooral Denis Dragus interessant, want er is veel interesse voor hem nadat de middenvelder al 11 keer scoorde in 25 wedstrijden.

Hij heeft nog één jaar contract in de Vurige Stede en zijn marktwaarde wordt geschat op 3 miljoen euro. Crystal Palace, Stuttgart, Eintracht Frankfurt en West Ham zouden volgens de geruchtenmolen interesse hebben.

Zijn ex-coach bij Gaziantep, Marius Șumudică, liet zich onlangs dit nog ontvallen: "Besiktas toonde al interesse en Hoffenheim legde al een bod neer bij Standard. Er zijn veel ploegen die hem willen hebben."

Standard zou het geld goed kunnen gebruiken, want ze hebben ook nog spelers die ze zelf huren, zoals Zinho Vanheusden en Kelvin Yeboah. Er is veel geld nodig als ze hen willen houden.