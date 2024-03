Uitgesproken mening over Duivelse basiself: "Hij moet titularis zijn op het EK"

Laat het aan een voormalige topverdediger over om de defensie van de Rode Duivels te beoordelen. Tegen Engeland werd duidelijk dat de verdediging toch nog altijd het zorgenkind is. En toch zou Philippe Albert er niets aan veranderen voor het EK.

Centraal dan toch, want daar zou hij het duo Vertonghen-Debast zetten, ondanks dat de twee Anderlecht-verdedigers redelijk wat kansen weggaven. "Debast was aanwezig in de duels, maakte enkele interessante tackles of blocks", zegt Albert bij de RTBF.

Hij zag vooral positieve zaken. "Ik vond hem rustig in de opbouw. Naar mijn mening heeft hij punten gescoord. Vertonghen had meer moeite, we kennen zijn kwaliteiten en gebreken. De linkerkant van de verdediging heeft over het algemeen afgezien."

"Debast heeft zijn werk goed gedaan. Hij is erg constant dit seizoen, behalve tegen Kortrijk tien dagen geleden. Ik vind dat hij steeds beter wordt. We moeten profiteren van de automatismen tussen de twee Anderlecht-spelers."

Voor Albert zijn de zaken duidelijk. "We moeten het beste elftal opstellen en Debast maakt daar deel van uit. Ik vind dat hij een basisplaats verdient. Leicester, het team van Faes, maakt een moeilijkere periode door."

"Ze zijn niet zeker van promotie terwijl ze meer dan tien punten voorsprong hadden. Faes vermoedde dat er vragen zouden worden gesteld toen ze naar de Championship degradeerden."