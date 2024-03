Anderlecht staat op scherp voor Antwerp: "Het zijn wilde dieren, klaar om losgelaten te worden"

Brian Riemer heeft weinig tijd gekregen om de match tegen Antwerp voor te bereiden. Meer dan de helft van zijn basisploeg moest zich melden bij hun respectievelijke nationale ploegen. Vrijdag kon hij voor de eerste keer met de volledige groep trainen. Maar verstoppen doet hij zich niet.

"Ik ga eerlijk zijn: ik had liever op maandag gespeeld", lachte Riemer. "Maar dat is absoluut geen excuus dat ik nu zoek. We zijn er klaar voor. Maar iedereen keerde pas woensdag terug, sommigen na een vlucht van 10 uur. Donderdag was het dan recuperatie en vrijdag trainden we de eerste keer echt op het veld."

Wij gaan niets verdedigen, want we hebben niets

"Maar geen klachten hier. Voor Antwerp is het hetzelfde. En we kunnen druk zetten op Union als we winnen. Iedereen wil eraan beginnen. Laat deze show maar van start gaan", knikte hij resoluut.

Want Anderlecht heeft honger. Riemer ziet zijn spelersgroep lonken naar het allerhoogste. "Het zijn wilde dieren die losgelaten willen worden. Stel je voor dat je hond dagen was opgesloten omdat het regende en je laat hem daarna uit..."

"Dit toernooi zal wekelijks veranderen, daar ben ik zeker van. Maar wij gaan aanvallen, dat is onze mindset. We gaan niks verdedigen, want we hebben nu niks. We hebben onszelf een goeie positie gegeven en nu herbeginnen we. We willen winnen, elke match. Dat zal het doel zijn."

Thuis ons fort behouden dat we hebben gebouwd

Al beseft Riemer ook dat het onmogelijk zal worden om alles te winnen. Dat geldt voor iedereen trouwens. "Drie punten thuis en één op verplaatsing, dat zou ideaal zijn natuurlijk. Maar dit zijn enkel de beste teams. Het belangrijkste is dat we thuis ons fort behouden dat we gebouwd hebben."

De Deen houdt echter ook rekening met enkele heuvels op het parcours. "Weet je wat het belangrijkste zal zijn? Het team dat het beste omgaat met een klap zal het halen. Je mag niet in de negativiteit blijven hangen. Eye on the prize!"