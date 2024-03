Challenger Pro League staat voor spannend slot: "Ons bestuur maakte van meet af aan duidelijk dat de club voor promotie wil gaan"

De Challenger Pro League staat voor een heel spannend slot. Nog heel wat clubs kunnen promoveren en alle ploegen bovenaan staan dicht op elkaar.

Een van de kanshebbers om op te gaan is KMSK Deinze. De club staat momenteel 3e met 46 punten, dat zijn er vier minder dan leider Beerschot.

Deinze-middenvelder Steve De Ridder weet dat zijn club voor promotie gaat. "Ons bestuur maakte van meet af aan duidelijk dat de club voor promotie wil gaan. De play-offs waren een eerste doel en hopelijk kunnen we dat realiseren", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Als we de komende weken nog enkele goede resultaten boeken, zit zelfs de rechtstreekse promotie er nog in. Onze recente 0 op 6 was pijnlijk, maar we staan al een heel seizoen bovenin en hebben een goed uitgebalanceerde spelersgroep die echt wil knokken voor promotie", gaat De Ridder verder.

Hij speelde in het verleden ook bij Zulte-Waregem en ziet dat ook zij voor die promotie zullen gaan. "Het zou zonde zijn mochten we alsnog met lege handen achterblijven. Ook Zulte Waregem aast dit seizoen op promotie."

"Dat is logisch, want Essevee was jarenlang een stabiele subtopper op het hoogste niveau. Met spelers als Vormer, Vossen en Gano in hun kern had ik wel niet verwacht dat zij het zo moeilijk zouden hebben. Vooral Vossen heeft hen dit seizoen al enorm vaak gered. Zij tellen nu drie punten minder dan wij en dat is geen toeval", besluit hij.