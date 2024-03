Jeugdproduct Club Brugge ziet héél groot verschil in aanpak tussen Cercle en Club: "Ik begrijp Jelle Bataille wel"

Dit weekend staat er alweer een Brugse derby op het programma. Voor Cercle Brugge-verdediger Christiaan Ravych toch nog wel een speciale wedstrijd, want hij voetbalde tien jaar voor de jeugd van blauw-zwart.

Dat duurde tot zijn 18de toen hij er te horen kreeg dat hij er geen contract zou krijgen. De zoon van een Oekraïnse moeder en Kazachse vader trok dan naar Cercle waar hij een semiprofcontract kreeg. De rest is geschiedenis, want hij werd basisspeler bij de Vereniging.

"Het blijft een speciale match, een dubbele motivatie om te winnen", zegt hij in KVW. "Ik heb nog steeds veel respect voor de buren, ik heb er tenslotte zo goed als alles geleerd, en als ze Europees voetballen kan ik heus wel supporteren voor hen. Maar dat doe ik voor elke Belgische club."

Trek je plan bij Club en Cercle omarmt je

De manier waarop hij er moest vertrekken, heeft hij intussen wel verteerd. "Intussen is de club van mijn hart, de Vereniging, duidelijk Cercle. Het was de beste keuze die ik kon maken."

"Zoals ik hier van de eerste dag werd opgevangen en omringd en hoe iedereen hier omgaat met iedereen, ik denk niet dat ik dat nog kan meemaken."

Bij Club ging het er heel anders aan toe. "Ik snap Jelle Bataille wel als hij zegt dat hij zich nooit heeft thuis gevoeld bij Club. De opleiding is er zeer streng en competitief en hoe hoger je speelt hoe erger dat dat wordt. Maar ik had er geen problemen mee. Al was het wel een heel verschil: trek je plan bij Club en Cercle omarmt je.”