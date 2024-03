KRC Genk-coach Wouter Vrancken heeft nog leuke ambities in play-offs maar staat al meteen voor zware opdracht

Dit weekend beginnen de play-offs. Voor KRC Genk is het nog tot maandag wachten, dan speelt de club thuis tegen Union SG. Coach Wouter Vrancken blikte al even vooruit.

KRC Genk kwam vrijdag al met heel slecht nieuws. Yira Sor zal dit seizoen niet meer in actie komen. "Dat is heel jammer, zeker voor hem. Hij was ook heel emotioneel", vertelde Vrancken volgens Het Belang van Limburg.

"Maar ook voor mezelf en de ploeg is dit jammer. Yira was goed bezig en kon in deze play-offs zeker een meerwaarde betekenen. Hoe we al die afwezigheden in aanvallend opzicht zullen opvangen? Dat zullen jullie maandag zien."

Maar er is geen tijd om stil te staan want de play-offs komen eraan. "Ik kijk ernaar uit, want hier hebben we hard voor moeten strijden", gaat Vrancken verder. "Het was mentaal en fysiek zwaar om hier te geraken, maar nu begint het natuurlijk pas."

KRC Genk staat momenteel zesde in de Champions' Play-offs met 24 punten. Leider Union SG telt er 35. Meedoen voor de titel lijkt enorm moeilijk, maar Vrancken wil toch nog voor iets moois zorgen deze play-offs. Maar daarvoor zal er wel goed gestart moeten worden tegen Union.

"We willen geen bijrol spelen in deze play-offs, dus het wordt belangrijk om in die eerste wedstrijden een momentum te pakken. Daarvan zal afhangen wat er uiteindelijk nog mogelijk is."