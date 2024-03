Serieuze opdoffer voor KRC Genk met oog op play-offs: 'Hij gaat vandaag nog onder het mes'

KRC Genk kende dit seizoen al heel wat tegenslagen. Nu moet de club alweer slecht nieuws melden.

KRC Genk behaalde op de laatste speeldag van de reguliere competitie een ticket voor de Champions' Play-offs. Die starten ze nu maandagavond in eigen huis tegen Union SG.

De Limburgers kunnen nu nog tien wedstrijden alles op alles zetten om op die manier te proberen een Europees ticket te bemachtigen. Maar dat zal de club nu zonder een belangrijke pion moeten doen.

Seizoen zit erop voor Yira Sor

KRC Genk komt met het slechte nieuws dat Yira Sor dit seizoen niet meer in actie zal komen. Hij blesseerde zich tijdens de wedstrijd tegen Standard. Hij werd nadien onderzocht, maar dat zorgde niet voor veel duidelijkheid.

Sor trok nadien naar Londen voor een second opinion. 'De snelle Nigeriaan liep een scheur op in de lies', bevestigt de club nu via zijn website.

'Waar er eerst nog hoop was dat we Yira nog tijdens de Play-offs zouden kunnen recupereren, is het ondertussen duidelijk geworden dat zijn seizoen er helaas op zit.'

De aanvaller zal vrijdag nog onder het mes gaan. Nadien volgt een revalidatie zodat hij zich kan voorbereiden op volgend seizoen.