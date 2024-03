Transfer van Vermeeren naar Atletico een misser? Sven Jaecques maakt opvallende vergelijking

Arthur Vermeeren ruilde tijdens de wintermercato Royal Antwerp FC in voor Atletico Madrid. Al kwam hij in Spanje nog niet vaak tot spelen toe.

Arthur Vermeeren speelde zich dit seizoen in de kijker in de Champions League en dat leverde hem een droomtransfer op naar Atletico Madrid. Dat hij nu vooral op de bank zit doet geen pijn bij Sven Jaecques.

“Nee, want ik ben er zeker van dat hij dat heeft ingecalculeerd. Arthur is een lefgozer. In het midden van het seizoen overstappen van Antwerp naar Atlético, dat durft niet iedereen. Maar bij hem heb ik het gevoel dat hij héél goed wist waarom hij het deed”, klinkt het bij Jaecques in Gazet van Antwerpen.

Volgens Jaecques is Vermeeren zeker niet naar de uitgang gepusht omdat de club de nodige fondsen nodig had. De youngster van The Great Old stond volgens hem volledig achter de transfer, anders was hij gewoon op de Bosuil gebleven.

Spiegelen aan Willian Pacho

Volgens Jaecques heeft Vermeeren tijd nodig en is het misschien logisch dat hij die zes maanden nu gebruikt om zich klaar te stomen voor volgend seizoen. Hij maakt zelfs de vergelijking met Willian Pacho.

“Die jongen kwam twee jaar geleden tijdens de winterstop rechtstreeks vanuit Ecuador naar Antwerp. Het eerst halfjaar speelde hij nauwelijks. Maar hij heeft zich in die periode wel enorm goed ontwikkeld. Het seizoen nadien werd Pacho een sterkhouder. Aan het einde van dat seizoen vertrok hij voor een recordbedrag naar Frankfurt. Ik denk dat Arthur er ook zo naar kijkt.”