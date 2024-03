📷 KRC Genk gaat play-offs in met nieuwe look: dit zijn de nieuwe truitjes

De play-offs zijn ondertussen van start gegaan. Bij KRC Genk zullen ze die in een nieuwe look beginnen.

KRC Genk haalde twee weken geleden de Champions' Play-offs op het het veld van KVC Westerlo. Die zullen voor de Limburgers op maandag beginnen met een thuismatch tegen Union SG.

Die play-offs zal Racing Genk starten met een nieuwe look. De club maakte zaterdag via zijn officiële kanalen bekend dat de nieuwe home-kit klaar is.

Jeugdproducten Bryan Heynen en Konstantinos Karetsas poseren op het X-account van de club met de nieuwe truitjes. Die zijn voornamelijk blauw, met een toets wit erbij.

KRC Genk start zijn play-offs maandag tegen Union SG in eigen huis, met de nieuwe truitjes. De Limburgers staan momenteel zesde in het klassement met 24 punten, terwijl Union er 35 telt.

Die play-offs zullen overigens ook gespeeld moeten worden zonder Yira Sor. De aanvaller werd onderzocht nadat hij tegen Standard een blessure opliep. Zijn seizoen zit erop.