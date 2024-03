Duitse topper gaat gewoon door ondanks serieuze terreurdreiging

Terreurgroep ISIS-K, de groepering achter de aanslag in Moskou borige week, zou op sociale media beelden verspreid hebben van de Allianz Arena met supporters en een vizier. Daarbij zou in het Arabisch 'na de wedstrijd' staan.

De wedstrijd, dat is Der Klasiker, de topper tussen Bayern München en Borussia Dortmund. Zij begonnen om 18u30 aan hun wedstrijd in een volgepakte arena, goed voor zo'n 75.000 voetbalsupporters.

#BREAKING ⚡️ 🇩🇪— ISIS-affiliated Sarh al-Khilafah media published a new threat image as targeting the people around Allianz Arena in Munich at the end of the football match. pic.twitter.com/7ptvWt2s3G