'Toptransfer voor speler uit de Challenger Pro League zo goed als rond'

De voorbije weken was men in Nederland enorm positief over Anis Hadj Moussa. Een toptransfer zou nu zo goed als rond zijn.

Na nieuwjaar werd Anis Hadj Moussa door Patro Eisden uitgeleend aan Vitesse. Hij kreeg al heel snel veel positieve kritieken. Voor de amper 22-jarige speler levert dat nu een toptransfer op, zo schrijft chef voetbal Valentijn Driessen in de zaterdageditie van De Telegraaf. “Bij Feyenoord vinden ze Hadj Moussa een hele interessante speler die zich wel moet doorontwikkelen in De Kuip zoals veel anderen eerder deden onder het bewind van Arne Slot in Rotterdam”, klinkt het. International De deal tussen Feyenoord en Patro Eisden zou zo goed als rond zijn. Ook de speler zelf zou een overeenkomst gevonden hebben met de club. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde 700.000 euro op dit moment. Slot was al een tijdje op zoek naar dit type aanvallende speler. Hadj Moussa ligt nog tot medio 2025 onder contract in de Challenger Pro League. Hij pakte deze maand ook al twee caps voor de Algerijnse nationale ploeg.