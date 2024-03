Analisten maken absolute topper af: "Niet meer dan een vierdeklassespeler"

Erling Haaland is normaliter een goalgetter pur sang. Tegen Arsenal wilde het echter eventjes niet lukken. En dat leverde toch meteen wat kritiek op via de sociale media.

Erling Haaland heeft meestal maar een halve kans nodig om een doelpunt te maken. Tegen Arsenal werd het in een 0-0 gelijkspel echter een andere zaak. Scoren deed de topschutter namelijk zelf ook helemaal niet.

En dat leverde ook meteen de nodige kritiek op. De aanvaller van Manchester City raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Arsenal. Zelf kreeg hij nochtans toch wel een paar kansen.

Veel reactie op sociale media

In de wedstrijd waarin Kevin De Bruyne met passen strooide en Jérémy Doku op het uur inviel om voor extra aanvallende stootkracht te zorgen, lukte het voor geen meter voor Haaland.

Iedereen heeft uiteraard recht op een mindere dag, maar voor de Noorse aanvaller van Manchester City was het op zijn minst atypisch te noemen.

En dus regende het op de sociale media ook meteen reacties. En ook de analisten waren héél duidelijk. Roy Keane & co spraken over een speler die niet meer waard is dan de League Two. Dat is de vierde klasse van het Engelse voetbal.

"He's almost like a League 2 player" 😲Roy Keane and Micah Richards were not impressed with Erling Haaland 👇 pic.twitter.com/kbz0qNrTFQ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 31, 2024