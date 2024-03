Bart Goor reageert wel héél opvallend na nederlaag in Sint-Truiden

KVC Westerlo ging op bezoek bij STVV onderuit met 2-0. En daar had ex-Anderlechtcoryfee en huidig coach van Westerlo Bart Goor wel wat over te vertellen. Hij was het niet meteen eens met de overwinning van de Kanaries.

"Dit is niet echt een verdiende overwinning. STVV had wel het betere van het spel, maar geen grote kansen. We krijgen ook een dom doelpunt tegen, met 2 deviaties. Zelf moeten we gewoon efficiënt zijn, zo konden we na 3 minuten al op voorsprong staan", aldus Bart Goor in zijn reactie.

"Ik heb ook veel goede dingen gezien", was de coach van Westerlo duidelijk bij Sporza. De coach van de Kemphanen vond het dus niet meteen een terechte overwinning van de Kanaries.

© photonews

Daarin werd hij overigens ook bijgestaan door zijn spelers. Onder meer Tuur Rommens had ook wel wat te zeggen.

Match tegen Genk? Misschien beetje nagezinderd

"Ze hebben niet veel meer kansen gehad dan wij, maar zij werken hun mogelijkheden wel af. Zeker aan het begin van de tweede helft hadden we enkele mogelijkheden."

"We willen nog steeds elke wedstrijd winnen en zo hoog mogelijk eindigen. Of de match tegen Genk nog heeft nagezinderd? Misschien een beetje, maar we waren volledig gefocust op deze partij."