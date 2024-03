De lachende derde van Manchester City - Arsenal is ...

Op zondagavond was er een topper in Engeland tussen Manchester City en Arsenal. Liverpool werd daarvan ergens de lachende derde. Alles leverde op zich wel interessante uitslagen op, met alle gevolgen van dien.

Manchester City en Arsenal speelden aan absolute topper tegen elkaar. Kevin De Bruyne begon in de basis bij de thuisploeg, Jérémy Doku viel op het uur in voor The Citizens. Het werd een heel interessante topper tussen beide clubs.

Liverpool de lachende derde van topper

Gescoord werd er uiteindelijk echter niet, onlangs een spervuur aan kansen tussen beide teams in een match die continu op en neer ging. En dus was de winnaar van het weekend misschien wel een lachende derde: Liverpool.

Die club won namelijk wel. Tegen Brighton & Hove Albion kwamen ze via Welbeck weliswaar snel 0-1 achter, maar daarna gingen ze erop en eroverbij Liverpool.

Spanning troef in Premier League

Diaz en Mohamed Salah gingen voor de 1-1 én de 2-1. Daardoor is Liverpool nu de grote leider in de Premier League. Zij profiteren enorm van de puntendeling tussen de twee andere clubs.

In de stand staat Liverpool nu op kop, voor Arsenal, Manchester City en Aston Villa. Er gaan nog twee spannende maanden volgen in de Premier League.