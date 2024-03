Seraing en KV Oostende staan voor misschien wel belangrijkste wedstrijd van hun seizoen: "Veel dingen kunnen nog gebeuren"

RFC Seraing zal zondag KV Oostende ontvangen. Een zeer belangrijke wedstrijd hoewel Mbaye Leye van mening is dat, ongeacht wat er gebeurt, het seizoen nog niet voorbij is.

De winnaar van de wedstrijd Seraing-KV Oostende doet ongetwijfeld een geweldige zaak in de strijd om het behoud. De twee ex-JPL-clubs zullen er alles aan doen om de drie punten te verzamelen.

Seraing-coach Mbaye Leye blijft rustig voor de wedstrijd. "Er zijn nog twaalf punten te verdelen, een nederlaag zou dus niet gelijk staan aan degradatie. Veel dingen kunnen nog gebeuren, zelfs voor teams boven ons die zich al buiten ons bereik achten", relativeerde Leye volgens La Dernière Heure.

"We mogen KV Oostende niet onderschatten, we zullen een goede wedstrijd moeten spelen om te winnen. Ze hebben veel offensieve kwaliteiten en zijn defensief gedisciplineerd."

In negen wedstrijden sinds zijn komst heeft de Senegalees twee overwinningen en drie gelijke spelen geboekt. Nog een overwinning is zeker niet overbodig.

"Ik heb geprobeerd om individueel met mijn spelers te praten om ze meer verantwoordelijk te maken. Mijn idee is niet om de druk te vergroten of te verkleinen die ons dit weekend te wachten staat, maar gewoon om hen te laten zien hoe ze met deze spanning moeten omgaan. We moeten deze druk op een positieve manier gebruiken om onze beste prestatie te leveren", besloot Mbaye Leye.