🎥 Vreselijke blunder Moris doet coach Blessin koken, ook supporters hebben wat te zeggen

In een nerveuze eerste helft was het wachten tot iets voor het halfuur toen Tolu Arokodare de score wist te openen voor de Limburgers. Hij profiteerde daarbij wel van een serieuze blunder van doelman Anthony Moris.

Die verkeek zich enorm op een diepe bal van Hrosovsky, waardoor een fase die helemaal niet gevaarlijk leek te worden toch voor de 1-0 zorgde. Het zorgde voor pijnlijke momenten bij de Brusselaars en ook heel veel woede bij coach Blessin.

Ook de supporters op X reageerden meteen op de blunder, terwijl ze ook in het algemeen vinden dat ze bij de Brusselaars toch niet al te veel geluk hebben. Of hoe het doelmannendebat ook helemaal anders is geworden dan een paar maanden geleden, toen Kasper Schmeichel nog overal de Kop-van-Jut was.

Anthony Moris - small, short arms, mistake prone



how long are we going to let goalkeepers like this plague our sport