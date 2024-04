Bruggeling duidelijk over wie kampioen gaat worden en prikt: "Wij de beste kern individueel bekeken"

Voor Club Brugge begint het avontuur in de Champions' Play-off op paasmaandag met een Brugse derby tegen Cercle Brugge. En dus willen ze bij blauw-zwart vol aan de bak gaan om zo hoog mogelijk te mikken.

De ambities van Club Brugge zijn duidelijk, ook voor Maxim De Cuyper. De 23-jarige verdediger van blauw-zwart wil nog zo hoog mogelijk mikken, maar beseft dat het heel moeilijk wordt om nog te dromen van de Champions League.

“Voor plaatsen een en twee is er een klein mirakel nodig. Omdat we al zo wisselvallig waren dit seizoen, is het in de play-offs zaak om consistentie te tonen. Wie weet...", aldus De Cuyper in Het Nieuwsblad.

"Ondertussen willen we in de Conference League ver geraken. Als dat ooit gewonnen wil worden door een Belgische ploeg, dan is dit het moment. Gunstiger kon de loting niet zijn."

Union kampioen volgens De Cuyper

Volgens De Cuyper is het Club Brugge dat individueel bekeken de sterkste kern heeft van alle Belgische ploegen. Toch ziet hij blauw-zwart dus niet meer als titelkandidaat nummer 1.

"Union wordt kampioen", geeft De Cuyper aan. "Ze waren toch de lastigste ploeg waar we tegen gespeeld hebben." De komende weken zal blijken of De Cuyper gelijk krijgt, alsook waar blauw-zwart zelf nog kan eindigen.