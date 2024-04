Extra Time mag opmerkelijke gast ontvangen om na te kaarten over Genk - Union en Brugse derby

Maandag zijn er nog twee topwedstrijden in de Champions' Play-off, maar maandagavond is er ook deze week zoals normaal gewoon een aflevering van Extra Time. Met Herman Brusselmans, die voor de gelegenheid nog eens aanschuift.

Nadat we onlangs al een aflevering op ons bord kregen met onder meer Johan Boskamp, is het nu aan Herman Brusselmans om zijn terugkeer te maken naar het televisieprogramma met onder meer Filip Joos.

Wesley Sonck en Franky Van der Elst schuiven mee aan tafel met Brusselmans voor de aflevering die om 21.15 uur begint. Het is een langverwachte terugkeer voor de voetbalsupporter en minivoetballer die Brusselmans zelf is.

© Photonews

Hij speelde lange tijd onder meer bij de Woody's, ondertussen is de schrijver vader van een zoontje Roman. In het verleden was Brusselmans nooit verlegen om een interessante of krasse uitspraak in of in de marge van het voetbal.

Brusselmans en de langverwachte terugkeer in Extra Time

De terugkeer van Lokeren in het profvoetbal? Keuvelen over de toppers die op paasmaandag worden gespeeld? Met Brusselmans zal het allemaal kunnen.

Wil u zelf ook kijken? Stem dan om 21.15 uur af op Canvas en geniet mee van de analyse van Genk - Union, de Brugse derby en alles wat er afgelopen weekend gebeurde.