Shirts van Duitsland alleen te koop zonder bedrukking omwille van associatie met duister Duits verleden

De nieuwe shirts van Duitsland zorgen voor de nodige controverse. Zo kan je ze voorlopig niet meer kopen met bedrukking. Dit omdat rugnummer 44 opvallend genoeg lijkt op een logo uit een duister Duits verleden.

Zonder bedrukking

Wie het nieuwe shirt van Duitsland aanschaft, zal voorlopig geen optie hebben om het te laten bedrukken. Adidas heeft deze mogelijkheid tijdelijk uitgeschakeld nadat het gewezen werd op een pijnlijke gelijkenis tussen het rugnummer 44 en het logo van de SS.

De SS

Het nummer '44' vertoonde inderdaad gelijkenissen met de twee letters 'S' zoals gebruikt door de SS, vanwege het iets oplopende middenstuk tussen de twee langwerpige delen. De SS was de afdeling van de nazi's die onder andere verantwoordelijk was voor de concentratiekampen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog miljoenen joden, Roma, Sinti en homoseksuelen werden vermoord.

Adidas met excuses

Adidas heeft inmiddels verklaard dat het uiteraard niet de bedoeling was om deze associatie op te roepen, en de betreffende cijfers zijn niet langer beschikbaar voor verkoop. Ook zullen de spelers ze niet dragen, aangezien nationale teams doorgaans spelen met nummers 1 tot en met 26, zoals zelfs in de regels van het EK is vastgelegd.

Na het EK zal de decennialange samenwerking tussen Adidas en de DFB overigens eindigen, omdat Nike vanaf dat moment de shirts zal produceren.