Charleroi stuurt héél duidelijk communiqué uit over Mehdi Bayat: belangrijke wijziging aan de top

Bij Sporting Charleroi ligt algemeen directeur Mehdi Bayat al een hele tijd onder vuur bij de supporters. Ze eisten zelfs zijn ontslag en ondernamen acties. Het bestuur van de Carolo's heeft nu voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt dat hij niet zal ontslagen worden. Maar hij krijgt wel hulp.

Het bestuur van Sporting Charleroi wil officieel en definitief verduidelijken dat Mehdi Bayat het volledige vertrouwen van het bestuur geniet en zijn functie als gedelegeerd bestuurder zal blijven uitoefenen.

Er is geen sprake van een vertrek of ontslag. Het bestuur zal in zijn rol taken en prestatiedoelstellingen voor deze verantwoordelijke functie vaststellen. Dit zal zorgen voor een betere verantwoordelijkheid in de toekomst.

Het bestuur heeft ook David Helmer aangewezen om Mehdi te begeleiden bij zijn taken, wetende dat de toekomstige strategische uitdagingen altijd extra begeleiding vereisen.

"In deze dynamische en veeleisende omgeving is het essentieel voor serieuze leiders om een coach te hebben die prestaties stimuleert," zegt Helmer. "Mijn ervaring zal Mehdi directe ondersteuning bieden bij zijn verantwoordelijkheden. Mehdi en ik communiceren al dagelijks over de te nemen beslissingen op sportief niveau.

Het bestuur gaat ondertussen door met zijn werk en zal stappen ondernemen om aanpassingen te maken in de rollen en extra verantwoordelijkheden binnen de organisatiestructuur. De overgang van een ondernemende leiding naar professioneel management is aan de gang sinds de komst van een nieuwe investeerder.

De ontwikkeling van een sportafdeling die spelers in staat stelt te gedijen en succesvol te zijn in wedstrijden heeft een belangrijke eerste stap gezet met de aanstelling van Rik de Mil. Verdere verbeteringen zullen volgen naarmate de strategie wordt afgerond en het seizoen ten einde loopt.