🎥 Rondje Europa: Trossard en Doku (met weergaloze assist) zetten druk op Liverpool, ex-speler Beerschot en Club maakt belangrijk doelpunt

Op woensdagavond was er opnieuw heel wat te beleven op de Europese voetbalvelden. Met daarbij ook hier en daar een Rode Duivel in een glansrol. We gieten het graag even voor jullie in een overzichtje.

In de Premier League stonden op woensdagavond drie wedstrijden op het programma. Arsenal opende tegen Luton Town en won uiteindelijk met 2-0. Odegaard en een owngoal beslisten al voor de rust de wedstrijd, Leandro Trossard speelde de hele wedstrijd.

Brentford en Brighton & Hove Albion hielden het op een 0-0 gelijkspel, later op de avond haalde Manchester City uit tegen Aston Villa. Na tien minuten legde Jérémy Doku de 1-0 panklaar voor Rodri en zo was de Rode Duivel opnieuw van waarde voor zijn team.

Via Duran werd het snel 1-1, daarna was het aan Phil Foden om met een hattrick komaf te maken met de dromen van Aston Villa. Door de zeges zetten zowel The Gunners als The Citizens veel extra druk op Liverpool, dat donderdag Sheffield ontvangt.

Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Turkije ook van belang

In Duitsland was er de halve finale van de Duitse Beker tussen Bayer Leverkusen en Fortuna Düsseldorf. Frimpong, Adli en twee keer Wirtz zorgden voor een 4-0 einduitslag, waardoor Leverkusen ongeslagen blijft dit seizoen. In de finale wacht tweedeklasser Kaiserslautern.

Ook PSG zit in de bekerfinale, na een 1-0 overwinning tegen het Rennes van Arthur Theate. Mbappé was de goalgetter van dienst, Lyon wacht in de finale. In Italië klopte Fiorentina dan weer Atalanta met 1-0 in de heenmatch van de halve finales.

In Turkije won Fenerbahçe zonder Michy Batshuayi een spektakelduel van Demirspor met 4-2. Het komt daardoor opnieuw tot op twee punten van het Galatasaray van Dries Mertens, met nog acht speeldagen te gaan.

Tenslotte nog even naar Nederland. Daar won Heracles Almelo met 5-0 van AZ Alkmaar. Brian De Keersmaecker scoorde de openingstreffer in dat duel. Er kwamen nog meer Belgen in actie op woensdagavond.

Premier League

03/04/2024 20:30 Arsenal - Luton Town 2-0 03/04/2024 20:30 Brentford - Brighton 0-0 03/04/2024 21:15 Manchester City - Aston Villa 4-1

Ligue 1

Nederlandse Eredivisie

03/04/2024 18:45 Heracles - AZ Alkmaar 5-0 03/04/2024 20:00 Utrecht - Zwolle 5-1 03/04/2024 21:00 Heerenveen - FC Twente 3-3

Süper Lig

03/04/2024 16:00 Sivasspor - Fatih Karagümrük 1-0 03/04/2024 19:30 Konyaspor - Trabzonspor 1-3 03/04/2024 19:30 Kayserispor - Kasimpasa 0-2 03/04/2024 19:30 Fenerbahçe - Adana Demirspor 4-2

DFB Pokal

03/04/2024 20:45 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf -

Coppa