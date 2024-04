Alexandre Boucaut heeft duidelijke mening over rode kaart van Christian Burgess tegen KRC Genk

Christian Burgess kreeg in de slotfase tegen KRC Genk een rode kaart. Uiteindelijk verloren de Brusselaars met 1-0 in de Cegeka Arena.

Union SG wou de play-offs goed starten, maar daar stak een ijzersterk KRC Genk een stokje voor. De titelrace ligt na afgelopen speeldag weer helemaal open.

Maar wat Union misschien nog het meeste pijn doet in deze wedstrijd, is de directe rode kaart voor Christian Burgess. Bij een inworp wierp hij het leer recht in het gezicht van Genk-speler Tolu.

Deze actie kan de speler en de club duur komen te staan, aangezien we nog wachten op de officiële straf. Het Bondsparket van de KBVB deed wel al een voorstel.

De eerste rode kaart van zijn carrière

"Het was een juiste en moedige beslissing van de scheidsrechter", vertelde Alexandre Boucaut bij La Dernière Heure. Volgens hem werden de regels gewoon goed toegepast.

"In dit geval gooit Burgess de bal met kracht naar het hoofd van de tegenstander, dat is gewoon brutaliteit. De uitsluiting is technisch gezien logisch."

Een enorme klap voor een verdediger die nu de eerste rode kaart van zijn carrière kreeg. De gevolgen van deze uitsluiting zouden nog groot kunnen zijn voor Union, zeker als hij de wedstrijd tegen Anderlecht zou moeten missen.