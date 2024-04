Chelsea gaat heel ver om Romelu Lukaku te verpatsen

De directie van Chelsea zou rechtstreeks gesprekken zijn aangegaan met de Saoedische voetbalfederatie om tot een oplossing te komen voor Romelu Lukaku. De Engelse club wil cashen op de Belgische spits en wil daarbij kosten noch moeite sparen. Rest de vraag: wat wil Big Rom zelf?

Na lange discussies aan het einde van vorig seizoen ging Romelu Lukaku uiteindelijk aan de slag bij AS Roma. Met achttien doelpunten en vier beslissende passes over alle competities heen is hij bij de Romeinen van grote waarde geweest.

Daarmee lijkt hij ook stilaan klaar om er ook op het EK 2024 in Duitsland te staan. Het probleem: Lukaku wordt door AS Roma gehuurd van Chelsea en ze hebben niet de financiële middelen om hem langer te houden.

En dus zal Lukaku aan het einde van het seizoen moeten terugkeren naar Chelsea. Daar lijken ze niet echt bereid hem een nieuwe kans te geven, dus zijn ze nu al aan het zoeken naar een oplossing voor de ex-spits van RSC Anderlecht.

60 miljoen euro voor Romelu Lukaku?

Romelu Lukaku ligt nog onder contract bij de Londense club tot 2026, dus is het stilaan nu of nooit om nog stevig op hem te cashen. Volgens Sacha Tavolieri is het bestuur van Chelsea ondertussen gaan praten met de Saoedische Voetbalfederatie om tot een oplossing te komen.

Het Saoedische soevereine fonds (PIF) bezit 75% aandelen bij de vier belangrijkste clubs in het land: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli en Al-Ittihad. Lukaku zelf gaf ooit al aan op zich niet weigerachtig te staan tegenover een overstap naar de zandbak. Chelsea hoopt nog zestig miljoen euro voor hem te vangen.