Marc Brys start aan nieuw avontuur bij Kameroen maar had ook nog andere opties: "Ik wilde absoluut niet terug naar België"

Marc Brys is de nieuwe bondscoach van Kameroen geworden. De Belgische coach kiest zo voor een nieuw opvallend avontuur.

Marc Brys werd begin dit seizoen ontslagen als hoofdcoach bij OH Leuven. Daar nam hij na drie jaar trouwe dienst afscheid. Sindsdien zou hij in Kreta wonen.

"Ik had tegen mijn echtgenote gezegd: het is goed geweest. We gaan naar daar om het rustig aan te doen", vertelde hij bij Sporza. "Maar de puzzel klopte bij Kameroen, sportief en financieel."

Brys heeft in België al bij heel wat clubs gezeten. Dit is iets helemaal nieuw voor hem. "Het is ook een uitdaging om op een andere manier te werken. Ik ben nog nooit bondscoach geweest. Je moet proberen om een groep die je heel weinig ziet, toch te binden."

Een terugkeer naar België zag Brys absoluut niet zitten. Hij onthult ook dat er nog andere landen aan zijn mouw kwamen trekken.

"Ik heb ook met Ghana gesproken. En een week geleden kwam ook Tunesië in de running. Of er Belgische clubs gepolst hebben? Ik wilde absoluut niet terug naar België. Ik had het verhaal daar een beetje gezien."