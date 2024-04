19 doelpunten in 20 wedstrijden: KAA Gent kondigt transfer aan

KAA Gent heeft een transfer aangekondigd. Jassim Mazouz tekende een profcontract en zal volgend seizoen uitkomen voor Jong KAA Gent.

KAA Gent is begonnen met het zoeken naar nieuwe spelers voor volgend seizoen. We wachten nog op de eerste versterking voor de A-ploeg, maar ondertussen hebben ze al wel een nieuwe spits gevonden voor Jong Gent.

De club heeft de komst van de 20-jarige Jassim Mazouz aangekondigd. De spits komt over van KSC Dikkelvenne in Tweede Nationale. Dit seizoen scoorde hij 19 doelpunten in 20 wedstrijden. Indrukwekkende cijfers.

De Buffalo's onthullen dat er nog profclubs waren die hem wilden. 'Verschillende profclubs toonden interesse in Mazouz, maar uiteindelijk koos Jassim voor Jong KAA Gent. Zijn beslissing komt voort uit de ambitie van de club om ook volgend seizoen in Eerste Nationale opnieuw mee te strijden voor promotie naar 1B', klinkt het op de clubwebsite.

De aanvaller speelde tijdens zijn jeugd al bij KV Kortrijk. 'Mazouz genoot zijn voetbalopleiding bij KV Kortrijk en Moeskroen en belandde uiteindelijk op zijn achttiende in de eerste ploeg van Dikkelvenne.'

'Nu maakt hij de overstap naar Jong KAA Gent, waar hij de aanval zal leiden. Met zijn sterke één-tegen-één-acties en gevoel voor ruimte zal hij een belangrijke rol spelen in het team en bijdragen aan de ambitie van Jong Gent.'