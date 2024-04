Kan deze club nog voor een verrassing zorgen in de Challenger Pro League? "We hebben niets te verliezen"

De Challenger Pro League blijft nog even razendspannend. Met nog drie speeldagen te gaan in de reguliere fase moeten we ook niet lang meer wachten tot we de eerste twee ploegen kennen die promoveren.

Afgelopen weekend gooide Patro Eisden de strijd om promotie weer helemaal open. De Limburgers wonnen de derby van Lommel SK met 3-0 waardoor de club zo op een gedeelde vierde plaats komt te staan, op slechts één punt van Lommel dat tweede staat in het klassement.

Bij Patro Eisden merk je duidelijk dat er een sterk groepsgevoel hangt. "Dat is iets wat de coach er echt wel in sleept", bevestigde Stef Peeters bij ons. "Het is een ervaren, slimme en volwassen groep. Dan krijg je zoiets. Het is één van onze sterktes."

Patro Eisden heeft een rechtstreekse promotie niet zelf in handen. Lommel en Beerschot wel, al kan het in 1B ongelooflijk snel gaan dit seizoen. Dat heeft iedereen al wel gemerkt.

"We hebben gezegd dat er in die laatste vijf wedstrijden vier of vijf overwinningen moeten komen. We hebben er nu al twee achter de rug, nog drie te gaan", gaat Peeters verder.

En de wil om op te gaan is er ook. "Jazeker. We hebben ook niets te verliezen. Als je bij Zulte Waregem, Beerschot, Deinze of Lommel speelt is de druk misschien wat groter. Wij komen van een lagere reeks dus bij ons mag alles. Dat speelt in ons voordeel."

Kan Stijn Stijnen zijn Patro alweer naar een promotie leiden? De Limburgers spelen hun laatste drie wedstrijden tegen Zulte Waregem, KV Oostende en Beerschot. Allemaal geen cadeaus...