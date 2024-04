Plaatsen voor €1, winstpremie voor... supporters: in de Relegation Play-offs roepen alle clubs massaal op tot steun van fans

Vier teams zullen dit weekend beginnen strijden voor het behoud in de Jupiler Pro League. De clubs hebben initiatieven genomen om hun supporters aan te moedigen om naar het stadion te komen.

RWDM, KAS Eupen, KV Kortrijk en Sporting Charleroi zullen vechten voor hun voortbestaan in de Jupiler Pro League vanaf dit weekend. De Molenbeekse ploeg begint met een uitwedstrijd tegen Charleroi, terwijl de KAS Eupen KV Kortrijk zal ontvangen.

Er staan zes wedstrijden op het programma, waarvoor de clubs hebben besloten om uit te pakken om hun supporters aan te moedigen om naar het stadion te komen en hun team te steunen.

Plaatsen voor €1 bij RWDM, gratis ontbijt en premie bij winst voor Kortrijk-fans

Bij RWDM, dat zijn supporters zal missen voor de wedstrijd in Charleroi en de wedstrijd tegen Eupen vanwege incidenten tijdens het reguliere seizoen, werd er besloten om de andere wedstrijden gratis aan te bieden aan abonnees.

Niet-abonnees betalen één symbolische euro. Wat betreft uitwedstrijden, zullen de busreizen naar Kortrijk en Eupen door de club worden verzorgd.

Bij KV Kortrijk bieden ze gratis ontbijt aan voor de 300 supporters die al een kaartje hebben voor de wedstrijd tegen KAS Eupen en een premie...als er gewonnen wordt.

Eupen heeft de prijs van tickets in het bezoekersvak vastgezet op €15 voor volwassenen. Een abonnee van Kortrijk die naar Eupen reist, ontvangt deze €15 in drankbonnen, een niet-abonnee krijgt €7.5 aan consumpties. Als Kortrijk wint komt daar nog eens 10 euro bij voor elke supporter.

Ook KAS Eupen wil dat haar supporters samenwerken in deze ultieme strijd. De club betaalt de busrit naar Charleroi, en het ticket.

Bij Charleroi werden abonnement automatisch verlengd, anderen betalen slechts €5 per wedstrijd. Voor zover wij weten is er niets geregeld voor uitwedstrijden. Meer dan ooit kan in de play-downs de steun van het publiek het verschil maken. En dat hebben de clubs goed begrepen.