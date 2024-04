Vincent Kompany wil op twee vragen geen duidelijk antwoord geven vlak voor "een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen" met Burnley

Het Burnley van Vincent Kompany zal nog zeven wedstrijd mogen spelen om zich te proberen redden in de Premier League. Dat zal zeker geen makkelijke taak worden.

Dinsdag speelde Burnley nog met 1-1 gelijk tegen Wolverhampton. Zaterdag volgt de wedstrijd tegen Everton al. Een belangrijk duel tussen de nummers 16 en 19 van de competitie.

Op zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd werd Kompany gevraagd naar de clubfinanciën. De ploeg boekte afgelopen seizoen heel wat verlies nadat de club het jaar voordien degradeerde.

"We spelen deze week drie wedstrijden en over 48 uur gaan we het veld op voor een van onze belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Het is dus niet het moment om het over financiën te hebben", ontwijkt Kompany de vraag volgens Het Nieuwsblad.

"Zien wij er bezorgd uit, alsof we de controle en kalmte verloren hebben? Neen, toch? Laat ons focussen op het duel tegen Everton van zaterdag."

Over een mogelijke degradatie wil Kompany het ook niet hebben

Burnley is allesbehalve zeker van zijn toekomst in de Premier League. De club staat voorlaatste met 19 punten. Maar daar wil Kompany niet op ingaan.

"Ook daar wil ik het nu niet over hebben. Momenteel denk ik daar helemaal niet aan. Plannen voor de middellange en lange termijn worden aan het begin en halverwege het seizoen besproken, niet op zeven speeldagen voor het einde, terwijl er nog niets beslist is. Het enige dat ik erover kwijt wil, is dat het een scenario is dat de club kent uit het verleden en er toen ook niet gepanikeerd werd."

"Dus waarom zouden we dat nu wel doen? Moeten we misschien doen alsof we in een crisis zitten? De club heeft altijd de juiste keuzes gemaakt op zo’n momenten en dat zal nu niet anders zijn. Hard werken, daar komt het op aan. Geloof me maar. We spenderen uren en uren op het trainingsveld", besluit de Belgische coach.