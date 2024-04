Hein Vanhaezebrouck haalt lachers op de hals met uitspraak over schorsing en Parijs-Roubaix

Vorige week was Hein Vanhaezebrouck er niet bij tegen Standard door een schorsing, maar in het Westelse Kuipje zal hij gewoon opnieuw plaatsnemen op de bank. En daar had hij op zijn persconferentie vooraf nog wel wat over te zeggen. Met de nodige humor, uiteraard.

“Ik was op verlof, dachten sommigen. Was het maar waar", opende Hein Vanhaezebrouck over het thema van zijn schorsing. Die duurde uiteindelijk maar een weekje en dat leverde ook meteen een geniale quote op van de coach van KAA Gent.

"Ik dacht dat ze me twee weken zouden schorsen, dan kon ik Parijs-Roubaix ook nog volgen. Dat is me niet gelukt", haalde Vanhaezebrouck de lachers op zijn hand volgens Het Nieuwsblad. "Ach, het was raar. Je bent natuurlijk tot de laatste seconde bezig met de voorbereiding en als de spelers het stadion binnenkomen, ga jij elders de match volgen."

Toch was hij blij met het werk van Milicevic en co: "Het is dan aan de stafleden om mijn taken over te nemen. Dat deden ze fantastisch. Het is ook niet de eerste keer hè, maar we doen het altijd op dezelfde manier. Eigenlijk geef je niet zoveel uit handen, want alles is vooraf tot in de details voorbereid.”

Goed nieuws vanuit de ziekenboeg

Vanhaezebrouck had bovendien ook nog wat goed nieuws uit de ziekenboeg. Sven Kums trainde al de hele week mee en ook Daisuke Yokota komt steeds dichterbij een selectie, al willen ze geen risico's nemen in Gent.

Op die manier wordt de kern in de breedte toch weer wat sterker. En dat tot groot jolijt van de coach van Gent: "Die luxe hadden we nog niet vaak. We hebben ook nog wat jongeren die we in januari erbij haalden."