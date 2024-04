Hernan Losada heeft ambitie na zijn korte sabbatperiode: "Ik ben klaar voor een nieuw project... Mijn grootste troef? Jeugd beter maken"

Hernan Losada is een naam in België. De Beerschot-coryfee maakte intussen ook al indruk als trainer. Na zijn avontuur bij 'De Mannekes' trok hij de plas over naar de MLS. Na twee avonturen bij DC United en CF Montréal is hij nu vijf maanden sabbat klaar om er weer aan te beginnen.

Hallo Hernan, wat heb je de laatste vijf maanden gedaan?

"Ik zit in Argentinië en ben van plan om eind april terug in Antwerpen te zijn. Sinds mijn voetbalcarrière als speler heb ik nooit echt gestopt. Ik ben onmiddellijk als trainer begonnen na mijn carrière. Die korte break nu heeft me heel veel deugd gedaan. Ik heb sinds 2005 geen zomer in Argentinië meer kunnen meemaken."

Heb je al zin om weer te beginnen als trainer?

"Ik heb heel veel zin om terug in het voetbal aan de slag te gaan. Als trainer? Graag! Maar ik sluit niets uit. Ik wil vooral terug in Europa werken en liever vanaf begin volgend seizoen in een project instappen."

Liefst in België?

"Zoals gezegd: ik sluit niets uit. Maar ik wil dus opnieuw in België komen wonen om het einde van de play-offs te bekijken en daarna heel veel matchen van het EK en de Olympische Spelen live te kunnen volgen."

Je bent een voetbaldier 'pur sang'. Ik herinner me op het WK in Rusland dat je bereid was je slaap te laten om zoveel mogelijk matchen te zien.

"Ik stop nooit met naar voetbal kijken (lacht). Ik blijf ook op de hoogte van alles wat er in België gebeurt en in de andere competities."

Hoe kijk je terug op je Amerikaanse avonturen?

"Ik heb er enorm van genoten. Het was een uitstekende ervaring en een privilège om in Amerika en Canada te mogen werken. In twee verschillende talen met twee helemaal verschillende culturen, manieren van denken en werkwijzes."

In niet evidente omstandigheden hoorden we?

"Ik werkte er telkens met het kleinste budget van de competitie. Beide keren dachten de analisten dat we laatste of voorlaatste gingen eindigen. Het was een beetje te vergelijken met onze promotie met Beerschot, waar niemand dacht dat we na zo'n slechte eerste periode nog een kans maakten om te promoveren."

"Jammer genoeg hebben we twee keer met een puntje verschil de play-offs gemist. Ik ben vooral trots op de progressie die we maakten met de jongens van de jeugdacademie. Dat vind ik mijn grootste troef. Jeugd beter maken en altijd beter presteren met beperkte middelen. In mijn ogen hebben we er drie keer het maximale uitgehaald op basis van kern en budget. Al werd dat werk door sommigen serieus onderschat."

Kan je dat kaderen?

"De beste analyse die je over een coach kan maken is om te kijken naar de omstandigheden en de marktwaarde van een ploeg op het moment dat die wordt overgenomen. En die te vergelijken op het einde van het seizoen. Hoeveel werd verkocht en hoeveel aangekocht? Is er progressie geweest met beperkte investeringen? Ja? Dan is het werk van de coach geslaagd."

Veel succes Hernan!