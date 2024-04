Hernan Losada kijkt met vreugde en verbazing naar terugkeer Beerschot: "Er moet meer naar de supporters geluisterd worden"

Hernan Losada is de laatste trainer die Beerschot naar de hoogste klasse kon loodsen. De ex-speler van 'De Mannekes' verblijft momenteel nog in Argentinië, maar wij konden hem strikken voor een gesprek over één van zijn grote liefdes. "Die band is onbreekbaar!"

Hernan, doet het je plezier om te zien dat Beerschot op de rand van de terugkeer staat?

"Absoluut! Ik blijf op de hoogte van elk resultaat en ik heb veel contact met Beerschot-supporters en mensen van de club. Beerschot hoort in 1A, enkel en alleen al voor hun trouwe supporters."

Ze veranderden dit seizoen het geweer van schouder. Er werd vooral ingezet op jong, Belgisch talent. Heeft dat het verschil gemaakt?

"Ik denk vooral dat Belgische spelers een sfeer van samenhorigheid en een gevoel van verbondenheid creëren. Dat is altijd de sleutel geweest om je doelen te bereiken. Je hebt spelers nodig die komen voor de eer en niet voor het geld. Een groep die geschiedenis wil schrijven."

Beerschot koos voor spelers met een krasje op de ziel

Er is nog geen overnemer en daardoor moesten ze wel op de centen letten. Maar hoeveel potentieel is er op het Kiel?

"Heel veel. Dat is geen geheim, maar geld en een duidelijke visie zijn altijd nodig om een project te starten. Ik denk dat er vooral heel veel potentieel in de jeugdwerking zit. Ik vind het primordiaal dat het gebouw op het oefencomplex er komt om die stap te zetten en je eigen jeugdproducten te verzilveren."

Denk je dat ze nu beter werken dan dat laatste jaar in 1A?

"Ik heb geen zicht op de manier waar er nu wordt bijgewerkt. Daarom is het moeilijk om te vergelijken."

Krijg je nog berichtjes van supporters?

"Altijd. Ik heb veel vrienden gemaakt dankzij Beerschot en we blijven regelmatig in contact. Na zo veel jaren als speler en coach is het onmogelijk om zo een band af te breken."

Had jij verwacht dat ze het zo goed zouden doen dit seizoen?

"In alle eerlijkheid: neen. Chapeau voor iedereen binnen de club. Ze hebben uitstekend werk verricht. Ze hebben met heel beperkte middelen al fenomenale dingen laten zien. Zowel op als naast het veld werd er de voorbije maanden uitstekend gewerkt. De club heeft een kern samengeteld met jongens die hongerig zijn. Spelers met een krasje op hun ziel, die aan de rest van de wereld willen laten zien dat ze niet afgeschreven zijn."

Straf hoe snel Kuyt de Beerschot-mentaliteit overnam

Met Dirk Kuyt haalden ze een man binnen die grote naam maakte als speler, maar niemand had hem zo snel als hoofdtrainer gezien. Een beetje vergelijkbaar met hoe jij het overnam bij Beerschot?

"Ik haat vergelijkingen want elke moment en situatie is helemaal anders. Toen wij overnamen bij Beerschot stond de ploeg op een paar punten van degradatie, zonder enige kans op de eerste periodetitel. En we moesten in vier matchen een ploeg bouwen voor de tweede periodetitel. De rest is geschiedenis."

"In dit geval de ploeg stond al eerste met een duidelijke manier van spelen en de moeilijkste opdracht was precies om er niet te veel aan te veranderen."

"In ieder geval is het Dirk zijn verdienste om in zo een luxepositie de ploeg te laten staan. Hoe hij zichzelf heeft kunnen aanpassen aan de Beerschot-mentaliteit, zelf ondanks soms veel kritiek en mensen tegen hem was het fantastisch. Heel de Beerschot-familie verdient dit moment."

Zie je Beerschot nu langer in 1A blijven als ze stijgen? Of hangt dat af van de overnemer?

"Het hangt altijd af van hoe ambitieus ze willen zijn. Nogmaals, met extra investeerders die de geschiedenis en historiek van de club goed kennen zal het altijd makkelijker zijn."

"In ieder geval moet er veel meer naar de supporters geluisterd worden. Ze weten beter dan eender wie wat er nodig is om een goede stabiele eersteklasser te zijn. Overnemers die de clubcultuur minder goed kennen zijn niet altijd een garantie voor successen."