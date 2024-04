KV Mechelen-trainer Besnik Hasi verdedigt bekritiseerde wissels en staat nu opnieuw voor een moeilijke keuze

Ook als je het zoals Besnik Hasi bij KV Mechelen al uitstekend gedaan hebt, zijn er keuzes voor kritiek vatbaar. In het geval van Hasi komen dan de vervangingen in de laatste wedstrijden in beeld.

Toen een ticket voor de Champions' Play-offs op het spel stond, brachten de invallers in Leuven weinig bij. Bij de rematch in de Europe Play-offs had het ook faliekant kunnen aflopen. Hasi haalde sterkhouderrs Schoofs en Mrabti naar de kant en KV slikte nadien nog de 2-2. De Mechelaars hadden wel het laatste woord met de 2-3.

Maar was dat niet wat wisselen om te wisselen? "De reden voor die vervangingen was gewoon de fysiek. We stonden al een tijdje met een man minder en we wilden vijf man achteraan houden. Dan heb je spelers nodig die kunnen lopen. Als we in een situatie zitten waarin we kunnen blijven voetballen, gaan Schoofs en Mrabti er niet af."

Tactisch vraagstuk voor Hasi

Dat is het verleden, denken aan de toekomst maar. Met het bezoek van Sint-Truiden in de erg nabije toekomst. Besnik Hasi gaf al aan dat hij opnieuw voor een tactisch moeilijk vraagstuk staat: laat hij zijn ploeg druk zetten of neemt KV Mechelen vrijdagavond een meer afwachtende houding aan?

Waarom is die keuze uitgerekend tegen STVV zo moeilijk? Zij staan ook voor die keuze", verwacht Hasi niet dat de Kanaries opendeurdag zullen houden. "Maar wij hebben tweemaal verloren van hen. Alles wat zij in onze laatste onderlinge ontmoeting creëerden kwam er na balverlies van ons. Daar denk je ook over na."

KV Mechelen hinkt op twee gedachten

Het kan wel eens van cruciaal belang worden welke ploeg de score kan openen. "Als zij voor komen, is het een nog moeilijkere ploeg om tegen te spelen. Daarom dat we op twee gedachten hinken: hoog druk zetten of eerder afwachten."