Rechtstreekse promotie verder weg voor Zulte Waregem, SK Beveren herpakt zich na ontslag coach

In de Challenger Pro League zijn de eerste twee wedstrijden van de 28ste speeldag afgewerkt. Zulte Waregem is opnieuw niet in geslaagd om te winnen.

Als Zulte Waregem nog kans wilde maken op rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League, dan moest het stilaan eens beginnen winnen. Dat was in de laatste vijf wedstrijden slechts één keer gelukt. Thuis tegen Patro Eisden Maasmechelen, dat vierde staat in de stand, kreeg Zulte Waregem opnieuw een kans. Een goal van Jelle Vossen werd in de eerste helft terecht afgekeurd voor buitenspel. Zulte Waregem probeerde wel, maar kon het blok van Patro Eisden in de tweede helft niet ontwrichten. Het bleef 0-0 aan de Gaverbeek, waardoor Zulte Waregem op een achterstand van drie punten blijft van nummer twee Lommel. Patro wordt voorlopig gedeeld tweede. SK Beveren wint zonder De Decker In de andere wedstrijd nam SK Beveren het op tegen de RSCA Futures. Voor Beveren was het de eerste wedstrijd sinds het ontslag van coach Wim De Decker, waardoor de fans het eerste kwartier oversloegen. Koyalipou zette de thuisploeg na twintig minuten op voorsprong, maar Colassin maakte er twee minuten later al 1-1 van. De Waaslanders lieten het niet aan hun hart komen en scoorden net voor het halfuur de 2-1. De tweede helft was veel matiger en het bleef 2-1. SK Beveren verkleint de kloof met de top zes zo tot drie punten, de RSCA Futures blijven hangen op de elfde plaats. 2️⃣-1️⃣ | SK Beveren en RSCA Futures maakten er een bijzonder boeiende eerste helft van! 👀 #SKBAND pic.twitter.com/4lMZzFVfqB — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 5, 2024