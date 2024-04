Bondsparket grijpt meteen in na zware uitspraken van Alexander Blessin

Het bondsparket was niet blij toen ze de uitspraken van Alexander Blessin lazen over de scheidsrechters. De trainer van Union had op zijn persconferentie zwaar uitgehaald en kreeg nu een officiële verwittiging. Net als één van zijn spelers, Amani Lazare, trouwens.

Blessin verweet de scheidsrechters dat ze Anderlecht bevoordelen en dat de grote clubs sowieso meer mogen. Bij het bondsparket hebben ze het wel gehad met al die kritiek op de scheidsrechters de afgelopen weken. “We waarschuwen u hierbij dat dergelijke uitspraken een schending van het Bondsreglement vormen, waarin met name staat dat de integriteit van scheidsrechters (inclusief de VAR) niet in twijfel mag worden getrokken door publieke uitspraken in de media”, schreef het bondsparket in een verwittiging naar Blessin. Ook Amani Lazare, die kritiek postte op zijn Instagram-account, kreeg een veeg uit de pan. “De vrijheid van meningsuiting mag er niet toe leiden dat de eer en goede naam van personen en/of de organisatie van de federatie worden aangetast en hun integriteit in twijfel wordt getrokken." "De uitspraken die je publiekelijk hebt gedaan dragen op geen enkele manier bij aan het debat; integendeel, ze verstoren de sereniteit”, reageerde het bondsparket op zijn uitspraken. “Het bondsparket gaat niet over tot een vervolging, maar dit is een waarschuwing om dergelijke uitlatingen achterwege te laten”, klinkt het nog. "Bij herhaling zal het bondsparket onmiddellijk actie ondernemen, wat kan leiden tot schorsing en een boete."