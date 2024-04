Lukaku trekt aan het langste eind met Roma in Romeinse derby tegen Lazio

Op de 31ste speeldag namen AS Roma en Lazio Roma het tegen elkaar op in de "Derby della Capitale". Romelu Lukaku stond aan de aftrap.

Voorafgaand aan de wedstrijd ontsierde een paar fans de Romeinse derby door slaags te geraken met elkaar. Het zorgde voor onrust in de straten van Rome en het Stadio Olimpico.

In de wedstrijd zelf ontvingen de mannen van De Rossi hun buren van Lazio. Romelu Lukaku stond in de basis maar had een moeilijke wedstrijd. Na 42 minuten spelen komt Roma wel op voorsprong via Mancini op assist van Dybala.

AS Roma kon de kleine voorsprong verdedigen en won de wedstrijd met 1-0. Zo winnen "I Giallorossi" voor het eerst in twee jaar nog eens de Romeinse Derby. Dankzij de drie punten staat Roma nu vijfde in de stand met een voorsprong van negen punten op Lazio.