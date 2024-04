Beerschot-voorzitter Francis Vrancken ziet dat er bij eventuele promotie nog veel werk aan de winkel is: "Op dit moment zijn we daar niet klaar voor"

Zondagavond kan Beerschot zich verzekeren van promotie. Lommel SK speelde gelijk tegen Seraing, dus bij winst tegen KV Oostende is Beerschot zeker van 1A volgend seizoen.

Beerschot neemt het zondagnamiddag om 16u op tegen KV Oostende. Bij winst is de club uit Antwerpen zeker van promotie naar de Jupiler Pro League.

Beerschot heeft dus maar één missie op zondag. Voorzitter Francis Vrancken bleef bij Radio 1 nog rustig, al hoopt hij natuurlijk wel op het beste scenario.

"Het zou fantastisch zijn om voor de zoveelste keer in de laatste 10 jaar een promotie te kunnen vieren", begint hij. "We zijn enthousiast, maar ook realistisch. Er komen nog moeilijke wedstrijden aan. We houden de voetjes op de grond."

Beerschot speelde een heel sterk seizoen. "Dat had niemand verwacht na ons kleurloze seizoen vorig jaar. Maar dat heeft ons wel veel prestatiedrang gegeven. We hebben het tot nog toe redelijk goed gedaan."

Hij kondigt ook al aan dat er bij een promotie heel wat zal veranderen. "Maar als we promoveren, zullen er beslissingen genomen moeten worden. De competitie in de hoogste afdeling is anders. Dan zullen we ons moeten versterken. Op dit moment zijn we daar niet klaar voor. Mochten we promoveren, dan is er werk aan de winkel."