Dries Mertens zal met Galatasaray de gemakkelijkste overwinning ooit behalen tegen Fenerbahçe

Dries Mertens zal zijn gemakkelijkste overwinning uit zijn carrière behalen. Dit dan nog tegens stadsrivaal Fenerbahçe.

Turkse Supercup

Normaal gesproken stond zondagavond de Turkse Supercup tussen het Galatasaray van Dries Mertens en het Fenerbahçe van Michy Batshuayi. Deze wedstrijd had echter al in januari moeten plaatsvinden, maar omwille dat deze wedstrijd ging doorgaan in Saudi-Arabië werd deze geboycot door beide clubs.

Nu zijn er ook problemen opgedoken met de Supercup in Turkije zelf.

Europa League

Met het oog op de kwartfinale van de Europa League komende donderdag, heeft Fenerbahçe verzocht om uitstel van de wedstrijd vanavond. Dit verzoek is echter afgewezen door de Turkse voetbalbond.

Bovendien verzocht Fenerbahçe om een buitenlandse scheidsrechter, wat ook werd geweigerd.

Geboycot door Fenerbahçe

Als protest zal 'Fener' vanavond spelen met hun U19-selectie, met slechts negen spelers op het veld. Bovendien zullen drie spelers zich voordoen als geblesseerd en plaatsnemen op de bank, waardoor het team van Batshuayi slechts met zes spelers overblijft.

Volgens de regels zal de wedstrijd dan worden opgeschort en wint Galatasaray met 3-0.