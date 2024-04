Elfklapper! Westerlo pakt titel en ticket voor Super League in stijl

In de eerste nationale van het vrouwenvoetbal was het alweer tijd voor een nieuwe speeldag. Met opnieuw heel wat doelpunten in diverse wedstrijden. Het titeldebat is alvast gestreden. En dat deed Westerlo bovendien ook nog eens in stijl, op bezoek bij Chastre.

Na dit weekend zijn er nog maar vier speeldagen meer te spelen door de meeste teams, al zijn er hier en daar nog ploegen die nog een wedstrijd hebben in te halen. Westerlo van zijn kant heeft zelfs maar drie matchen meer te spelen. Westerlo mag de titel vieren in Eerste Nationale Maar ze zijn wel zeker van de titel ondertussen, want de kloof met Aalst is ondertussen dertien punten geworden. De Ajuinen verloren op bezoek bij KVK Tienen met 3-0 en dus kon Westerlo de titel pakken als het won in Chastre. Dat zou ook makkelijk lukken. Hekkensluiter Chastre - nog steeds zonder punten - was nooit een echte partij voor KVC Westerlo. Na een nerveus halfuurtje was het Chiara Wielockx die met twee snelle doelpunten voor de 0-2 bij de rust zorgde. Zware 0-11 voor Westerlo in Chastre Daarna ging het wel snel. De ingevallen Mette Mertens (2x), Debby Coenraets (2x), Anouk Thys, Marith De Bondt, Charlotte Cranshoff en Hannelore Van Poppel deden de netten trillen. Daardoor werd het maar liefst 0-11 voor Westerlo. Chastre zit zo al aan 238 tegendoelpunten en is al langer dan vandaag zeker van degradatie, voor Westerlo is de titel een feit. Als ze hun licentie krijgen, zal dat ook meteen een ticket voor de Super League opleveren volgend seizoen.