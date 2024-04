Nieuwe nederlaag is er te veel aan: eerste degradant in Challenger Pro League is gekend



Beerschot verzekerde zich tegen KV Oostende van promotie, maar ook de eerste degradant is bekend is de Challenger Pro League. Jong Genk 1-0 SL16 FC Herbeleef SL 16 zal volgend seizoen niet langer in de Challenger Pro League spelen. De beloftenploeg van de Rouches werd door Jong Genk veroordeeld tot de degradatie. Jong Genk nam het zondagnamiddag in Geel op tegen SL 16. Het duurde lang voor de thuisploeg de score kon openen, maar kort voor het uur was het dan toch Konstantinos Karetsas die voor de 1-0 zorgde met een mooi doelpunt. FT | Jong Genk wint en veroordeelt SL16 FC tot degradatie. 😬⬇️ #GNKSL16 pic.twitter.com/Hyg4q1hds4 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 7, 2024 Nadien kwam Standard er ook niet meer aan te pas. De Limburgers hadden bijna dubbel zoveel schoten als SL 16. Het balbezit bleef echter wel in evenwicht. Hierdoor is SL 16 nu ook mathematisch zeker van de degradatie. Na een slecht seizoen van de A-ploeg, krijgt de beloftenploeg nu dus ook een klap te verwerken. SL 16 telt staat momenteel alleen laatste in de Challenger Pro League met slechts 17 punten. Jong Genk staat op de negende plaats in het klassement met 36 punten.



