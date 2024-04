Alweer zeer slecht nieuws voor Standard: sleutelpion is opnieuw geblesseerd

Het loopt bij Standard al heel het seizoen niet goed. Ook deze play-offs zij niet goed gestart. Het slechte nieuws blijft zich dan ook maar opstapelen.

Na een nederlaag tegen KAA Gent, volgde een scoreloos gelijkspel tegen OH Leuven Voor Standard. Die laatste wedstrijd werd in Sclessin achter gesloten deuren afgewerkt.

Zo konden de Rouches hun Europe Play-offs allesbehalve op een ideale manier starten. Het loopt duidelijk niet zoals het hoort. Dat kun je ook afleiden uit de uitspraken van coach Ivan Leko die iedere week snoeihard is voor zijn spelers. Als groep en individueel.

Marlon Fossey geblesseerd aan de knie

En het slechte nieuws blijft ook maar duren. Volgens La Dernière Heure heeft Marlon Fossey alweer een blessure opgelopen. De Amerikaan was nog niet zo heel lang terug uit blessure.

Deze keer zou de verdediger last hebben van zijn knie. Er zullen nog bijkomende onderzoeken gedaan worden om de ernst, en vooral de duur, van zijn kwetsuur te bepalen.

Fossey was afgelopen jaar in november ook al geblesseerd aan de knie. In februari bleef hij drie wedstrijden aan de kant vanwege een hamstringblessure.