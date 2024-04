Lommel SK neemt afscheid van clubicoon na elf jaar trouwe dienst

Lommel SK neemt afscheid van een clubicoon. Glenn Neven zal Lommel na elf jaar trouwe dienst verlaten.

Glenn Neven kregen dit seizoen nog niet veel te zien in een truitje van Lommel SK. Momenteel revalideert de verdediger nog van een kruisbandletsel. Ondertussen heeft hij ook een zware beslissing genomen.

"Het is moeilijk om erover te praten, maar helaas stopt mijn verhaal bij Lommel SK", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Ik had nog een optie in mijn contract, maar het was al snel duidelijk dat het niet mogelijk was om hier actief te blijven als speler."

Neven speelt al sinds 2013 bij Lommel. De verdediger blies in februari 34 kaarsjes uit. "Ik begrijp die keuze helemaal, gezien mijn leeftijd en blessureverleden. Ik vond het jammer om mijn carrière zo te moeten beëindigen en daarom was ik op zoek naar een juiste tussenstap."

Hij zal zijn avontuur verderzetten bij Eendracht Termien. "Ik vond gelukkig snel een andere uitdaging. Bij Termien voelde ik mij meteen thuis. Ik ben een gevoelsmens, dus de beslissing was snel gemaakt. De balans tussen werk en privé zal er ideaal zijn."

Na elf jaar afscheid nemen is niet gemakkelijk. Hij zal de club enorm missen. "Ik heb in Lommel alle kansen gekregen om mezelf als speler en als mens te ontwikkelen. Ik ga alles en iedereen verschrikkelijk hard missen. In de mate van het mogelijke ga ik nog zo veel mogelijk komen kijken."

"Ik heb ook het diepste respect voor iedereen die betrokken is bij de club, van de keukenmedewerkers tot de greenkeepers. De waardering die ik van iedereen kreeg, pakt niemand mij af. Een deel van mijn hart ligt voor altijd bij Lommel SK, het is mijn tweede leven", besluit hij.