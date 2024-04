Ondanks een gelijkspel tussen Rangers en Celtic voelt Philippe Clement zich de winnaar

De wedstrijd tussen Rangers en Celtic eindigde op 3-3. Philippe Clement voelt zich de morele winnaar van het duel en heeft hiervoor zijn redenen.

De kleedkamerspeech deed het

Rangers stond bij rust twee doelpunten achter, maar kwam terug en claimde een 3-3 gelijkspel in een ademloze tweede helft. Philippe Clement was dan ook trots op zijn spelers.

In een gesprek met Sky Sports na de wedstrijd zei Clement: “Er zijn momenten waarop ik kan zeggen wat ik tijdens de rust heb gezegd, het is beter dat ik het nu niet zeg – dat is tussen mij en de kleedkamer.

De morele winnaars

"En ik denk dat we uiteindelijk duidelijk morele winnaars zijn van dit gevecht, van deze wedstrijd. Met veel passie hebben ze alles laten zien wat de supporters willen, waar deze club om draait in de tweede helft. En dat moeten ze de komende weken laten zien in elke uitdaging die we hebben."

Gevraagd of het resultaat de ontwikkeling in zijn kant laat zien sinds zijn komst, zei de manager: "Ik denk dat daar een grote evolutie in zit en ze hebben vandaag iets speciaals laten zien. Het is weer een ervaring die we in de rugzak hebben, omdat ik altijd geloofde dat ze de kwaliteit hadden om het te doen.