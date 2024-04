Einde verhaal voor Bob Peeters bij Helmond Sport: coach per direct weg

Bob Peeters is niet langer hoofdtrainer bij Helmond Sport. Hij neemt per direct afscheid van de club na een nieuwe nederlaag tegen MVV.

Eerder werd al aangekondigd dat Bob Peeters Helmond Sport aan het einde van het seizoen zou verlaten. Maar de Belgische coach heeft uiteindelijk niet tot dan volgehouden.

Vanavond heeft de club uit de Nederlandse tweede divisie besloten om nu al afscheid te nemen van hun coach. Hij betaalt de prijs voor de nieuwe nederlaag van het team, een 3-0 nederlaag op het veld van MVV Maastricht.

Bob Peeters per direct weg bij Helmond Sport.



Bedankt voor alles, Bob! — Helmond Sport (@HelmondSport) April 8, 2024

Helmond Sport pakte onlangs 0 op 9 en staat momenteel op de dertiende plaats. De play-offs zijn mathematisch ook niet meer mogelijk voor de club nu.

'Bob Peeters verlaat Helmond Sport per direct. Dit besluit komt voort uit een gezamenlijke evaluatie van de afgelopen weken. De 50-jarige Peeters kwam over in december 2022 en werd al snel geliefd bij onze supporters. In totaal was de Belg 54 wedstrijden eindverantwoordelijke van onze club', klink het op de clubwebsite.

Op het webstek van de club reageerde Peeters ook al even. "Ik vind het natuurlijk buitengewoon jammer dat ik het seizoen niet kan afmaken, maar ik doe dit in het belang van de club."

"Ik geef zo Helmond Sport de mogelijkheid om het lopende seizoen succesvol af te sluiten en zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ik wil de supporters en de club bedanken voor de enorme support die ik heb gevoeld tijdens mijn tijd bij deze mooie club."