KV Mechelen laat duidelijk van zich horen over wat nog mogelijk is in de Europe Play-offs

De kansen van KV Mechelen in de Europe Play-offs hebben vorig weekend een ferme knauw gekregen. Wat is er nu nog mogelijk? Ze geven de strijd in Mechelen alleszins nog niet op.

Aangezien Malinwa al vroeg in de play-offs met puntenverlies te maken heeft gekregen, kan het zich nu nog weinig misstappen permitteren. Zeker als het nog aan de achterstand op Gent wil knabbelen en ook met STVV zal het nog de handen vol hebben. Daam Foulon verwacht zich nog aan een felle driestrijd.

"Sint-Truiden, Gent en wij, tussen die drie ploegen zal het gaan", klinkt het. De man die Achter de Kazerne is uitgegroeid tot het toonbeeld van inzet ziet nog ruimte om één en ander goed te maken. "Er zijn nog acht wedstrijden. Er is nog heel veel te spelen. We hebben zo nog onze twee rechtstreekse duels tegen Gent."

KV Mechelen kan nog wat goedmaken

En ook in de andere affiches kan er uiteraard nog heel wat gebeuren. "We spelen ook nog eens tegen Sint-Truiden. Er is nog niets verloren." Foulon blijft dus positief, al had de wereld er natuurlijk heel anders en veel beter kunnen uitzien. Als KVM vorige vrijdag die dubbele voorsprong had vastgehouden bijvoorbeeld.

Dan was het voorlopig aan de leiding gekomen en had het Gent zo onder druk kunnen zetten. Dat scenario had wel fijner geweest. "Natuurlijk, dat klopt. Dat is nu niet het geval. We moeten gewoon opnieuw vol aan de bak. " De linkerwingback koppelt ook wel een voorwaarde aan het nog mogen koesteren van enige ambities.

Foulon wil lessen trekken

Dat is dat ze bij Malinwa bepaalde lessen trekken. "Ik denk gewoon dat we de vorige match moeten analyseren en kijken waar het juist is misgelopen en wat we beter kunnen doen. We moeten wel leren uit de fouten die we gemaakt hebben", weet Foulon ons te vertellen.