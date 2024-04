Belgische scheidsrechter verklapt wat hij allemaal toegestuurd krijgt van boze fans

Scheidsrechter zijn, het is de laatste tijd geen makkelijke job meer met alle kritiek die hun kant op komt. Lothar D'Hondt is één van de aankomende talenten in de Belgische arbitrage en hij kan er over meepraten.

Zo geeft hij in Het Nieuwsblad aan dat hij constant privé-berichten krijgt. "Het gaat zover dat wanneer mensen niet aan mijn gegevens geraken, ze dan maar naar het algemene adres van mijn werkgever mailen", zucht hij.

Gelukkig kan die daar mee om, maar D'Hondt moet ook serieus filteren in die berichten. "Ik ben mijn baas heel dankbaar dat hij daar meestal de humor van inziet, want het is toch een vorm van overlast."

"De zinsbouw verraadt soms waar het vandaan komt en of je het al dan niet naast je moet neerleggen. Je hebt weinig keus, hè. Maar over het algemeen hebben wij scheidsrechters een – zeg maar – brede rug. Moet ook wel in dit vak.”

De krachttermen kan iedereen zich wel voor de geest halen

Sociale media, daar doet D'Hondt niet aan mee. "Ik houd mijn privéleven liever gescheiden van wat ik beroepshalve doe. Ik wil criticasters ook geen kans geven om me via die weg te belagen. Wat ik via mail al binnenkreeg? Heb je een paar dagen?"

"Wat me nu spontaan te binnen schiet, is die man die me zeven uur ’s ochtends meldde dat hij hoopte dat ik goed geslapen had, omdat hij vond dat ik slecht had gefloten de dag ervoor. Er wilde er ook eentje weten van wie ik mijn horloge gekregen had. En de krachttermen? Die hoef ik hier niet te herhalen. Dat kan iedereen zich wel voor de geest halen, denk ik.”