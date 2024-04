Bij Genk is alweer nieuw keeperstalent opgedoken: "Hij zal de concurrentie met Van Crombrugge aangaan"

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

Bij KRC Genk is het een must dat er jeugdtalent doorstroomt naar het eerste elftal. Daar waakt technisch jeugdcoördinator Stijn Haeldermans over. De ex-prof kon ook al verklappen dat er een nieuw talent naar de A-ploeg verhuist.

Genk heeft een geschiedenis met topkeepers. Thibaut Courtois, Koen Casteels, Nordin Jackers, Sinan Bolat... Allemaal komen ze uit de Genkse academie. En daar komt er nu nog één bij. "Doelman Mike Penders is een echte aanvoerder en bewees zijn kunnen", aldus Haeldermans in HBvL. "Hij zal volgend seizoen de concurrentie aangaan met Hendrik Van Crombrugge als opvolger van Maarten Vandevoordt." Dit seizoen kwam er ook nog ander talent boven water. Jong Genk speelt een heel goed seizoen en op Mike na werden ook Kos Karetsas, Thomas Claes, Josue Kongolo, Ibrahima Bangoura, Christian Akpan en Noah Adedeji-Sternberg daarvoor al beloond met een plaats in de selectie van het eerste elftal." "Noah mocht zelfs al drie keer invallen. Die succesverhalen moeten ook een motivatie zijn voor de volgende generatie jonge gasten om elke dag het beste van hunzelf te geven.” En wat ze niet zelf in huis hebben, gaan ze ook halen voor hun jeugdploegen. “Via onze scoutingcel zijn Naoki Kumata en Yumeki Yoshinaga op onze radar gekomen. Kumata als centrumspits en Yoshinaga als linkerflankverdediger zijn profielen die moeilijk te vinden zijn en nu de kans krijgen om zich bij ons door te zetten."