Grootmeesters onder elkaar: zelfs terwijl De Bruyne niet speelde, kreeg hij toch een felbegeerd shirt

Kevin De Bruyne bleef tegen Real Madrid de hele wedstrijd (3-3) op de bank door ziekte. Achteraf kwam hij wel op het veld en werd direct goed omringd.

Al snel werd duidelijk waarom de Rode Duivel afwezig was: hij kampte met maagproblemen. "Hij voelt zich niet goed," verklaarde Guardiola. "Tijdens onze bijeenkomst leek hij nog in orde, maar toen we de kleedkamer binnenkwamen, begon hij plots over te geven en gaf hij aan niet klaar te zijn."

De Bruyne verscheen niet op het veld in Bernabéu, maar nam na enkele bemoedigende gebaren in de spelerstunnel plaats op de reservebank. Uiteindelijk bleef hij gewoon zitten.

Gedurende de wedstrijd begon De Bruyne, vergezeld door Jérémy Doku, wel met de warming-up. Hij juichte langs de zijlijn toen Gvardiol de 2-3 scoorde. Echter, dit bleek niet het winnende doelpunt te zijn - Valverde bracht de stand weer in evenwicht.

Na de wedstrijd vond er een mooi moment plaats toen De Bruyne zijn shirt ruilde met Luka Modric, vedetten onder elkaar. Modric herkent ook wel kwaliteit als hij het ziet.

Hij maakte ook nog een praatje met enkele teamgenoten en Toni Kroos, de andere ervaren speler van Real op het middenveld.