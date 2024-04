Ongerustheid voor PSG-Barcelona door bedreigingen? Franse regering komt met meer uitleg

Paris Saint-Germain ontvangt woensdagavond Barcelona in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League. Voor de wedstrijd heerst er toch wat ongerustheid.

De clash tussen PSG en FC Barcelona is uitgegroeid tot een klassieker in de Champions League. De twee teams kijken elkaar deze woensdagavond weer in de ogen in het Parc des Princes.

Sinds maandag lopen de spanningen echter hoog op omtrent de organisatie van de wedstrijd. IS heeft namelijk gedreigd met aanslagen op Europese voetbalstadions deze week.

Minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, Gérald Darmanin sprak van een "ernstige dreiging". Regeringswoordvoerster Prisca Thevenot verklaarde vervolgens dat er "geen bewezen dreiging" is.

"Er is geen bewezen dreiging, maar we blijven te allen tijde voorzichtig en verantwoordelijk", ging Thevenot verder.

Jean-Charles Brisard, voorzitter van het 'Centre d'Analyse du Terrorisme' sprak met RMC Sport over de situatie. "Dit is geen directe dreiging van een terroristische organisatie", begint hij.

"Dit zijn oproepen van een media-orgaan van Islamitische Staat. Deze berichten en oproepen herhalen zich, er zijn er acht geweest in tien dagen die specifiek gericht waren op sportlocaties. Dit betekent dat deze organisatie sympathisanten wil aanzetten tot actie." BFM TV meldt dan weer dat de beveiliging rond het Parc des Princes zal worden verhoogd.